Turgut Altınok: Ankara'yı sanayinin, ekonominin ve tarımın başkenti yapacağız

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Havalimanı metro projesinin hazır olduğunu söyleyen Altınok, "Havaalanı yolu metromuz bu bölgemizde ulaşımı rahatlatacak. Yine Siteler Ulubey Önder Karapürçek metrosu inşallah seçimlerden sonra ihalesini yapacağız, Altındağ'ı metrolarla öreceğiz" dedi.

Kentsel dönüşüm projelerini anlattı

Altınok, Ankara'nın çeşitli bölgelerinde yapılacak kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını paylaştı.

"Şehirler eskiyor, şehirler yaşlanıyor. İskitler kentsel dönüşüm, Örnek Mahallemiz kentsel dönüşümü, Hıdırlıktepe Türk Tarihi yolu projemiz var. Hıdırlıktepe'de inşallah Ankara'yı seyredeceksiniz kule ile seyredeceksiniz kale ile seyredeceksiniz. Hıdırlıktepe Hacı Bayram Kale yapacağımız teleferikle hem gezeceksiniz hem de başkentimizin ortasında bir orman olacak orası. Ankara'yı sanayinin başkenti yapacağız, ekonominin başkenti yapacağız. Akyurt'taki fuar alanımızı bitireceğiz hızlı bir şekilde ve tarımın başkent yapacağız."

Altınok'tan ABB yönetimine eleştiri

Turgut Altınok, CHP'nin 5 yıllık belediye yönetimini de eleştirdi.

"Ankara bu 5 yılda büyük bir kasabaya dönüştü. İnsan 101 tane söz verir 90 tanesini yapmaz mı 90 tanesini yapmamış."

Altınok, MHP Seçmen İletişim Merkezi açılışına da katıldı.

