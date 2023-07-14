Bakan Tunç: Kabul edilen kanun teklifi "af" düzenlemesi değil

Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Kabul edilen kanun teklifin detaylarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Tunç, "TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifi bir 'af' düzenlemesi olmayıp, COVID-19 izninde bulunan, koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir." dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün kabul edilen kanun teklifi bir “af” düzenlemesi olmayıp, Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir.



Kabul edilen teklife göre;… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 13, 2023

Bakan Tunç, 31 Temmuz 2023 tarihine dikkat çekti.

"31/7/2023 tarihi itibarıyla COVID-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir."

Suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak

Kabul edilen teklife göre ayrıca; 31 Temmuz itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak. Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak.

COVID-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek.