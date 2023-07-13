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Gündem
TRT Haber 13.07.2023 21:46

İtalya'ya kaçırılan 1800 yıllık Zeugma Mezar Steli Türkiye'ye iade edildi

Bir tarihi eser daha ait olduğu topraklara kavuştu. 33 yıl önce Gaziantep'ten İtalya'ya kaçırılan Zeugma Mezar Steli ana vatanına döndü. Zeugma Mozaik Müzesi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her eser kendi vatanında anlamlı" dedi.

1800 yaşındaki Zeugma Mezar Steli 33 yıl önce Gaziantep’teki Zeugma Antik Kenti’nden çalındı. İzi sürüldü, İtalya'da olduğu ortaya çıktı.

Tarihi stelin iadesi için Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıkları devreye girdi. Yurt dışına kaçırılan stel ait olduğu topraklara geri döndü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Son 20 yılda 12 bin 16 eserin iadesini sağladık"

İade edilen antik stel, Zeugma Mozaik Müzesi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten de eşsiz bir miras, varlığının amaç ve anlam bulduğu topraklara dönmüştür. Onlarca eserin ülkemize iadesi sağlanmıştır. Bunların arasında Burdur ili Bubon Antik Kenti’nden yağmalanan Bronz Lucius Verus ve Septimius Severus Heykeli, perge kökenli lahit parçaları, kiliya tipi idoller yer almaktadır. ABD ile yürüttüğümüz bu iş birliği kapsamında ilerleyen zamanlarda yeni iadelerin de sağlanmasını bekliyoruz. Genel rakama baktığımızda ise farklı ülkelerden son 20 yılda 12 bin 16 eserin iadesini sağlamış bulunuyoruz.''

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bakan Ersoy, program çerçevesinde hat sergisini de ziyaret etti.
 

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Gaziantep Mehmet Nuri Ersoy İtalya
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