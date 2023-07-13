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HABER GİRİŞ
13.07.2023 22:28
, 13.07.2023 22:31
SON GÜNCELLEME
13.07.2023 22:31
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi
SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yüzde 25 zammı içeren madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
SGK
Emekli
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