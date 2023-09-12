Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.09.2023 16:08

Bakan Tunç: Darbe anayasası ile yönetilmek ülkemize yakışmıyor

Adalet Bakanı Tunç, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Darbe anayasası ile yönetilmek ülkemize yakışmıyor. 85 milyon insanımızı kucaklayan sivil bir anayasayı milletimiz hak ediyor" dedi.

Bakan Tunç: Darbe anayasası ile yönetilmek ülkemize yakışmıyor
[Fotograf: TRT Haber]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Türkiye Yüzyılı'nda demokratik bir anayasa ile adım atılmasını istediklerini belirten Tunç, "28. dönem parlamentosu millete olan borcunu yerine getirmezse milletimiz sandıkta cevabını verir" dedi.

Milletten yetki alan tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ve temsilcilerini anayasa çalışmaları konusunda göreve davet eden Bakan Tunç, "Milletimize olan borcumuzu yerine getirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Yılmaz Tunç sözlerine şöyle devam etti:

"Artık bu darbe anayasası ile ileri gitmemizi aksatıyor. Milletimizin refahını özgürlüklerini daha da artırma gayreti içinde olmalıyız"

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Libya'yı vuran fırtına Türkiye’de de görülebilir mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Fas'tan Cezayir'in yardım teklifine ret
16:46
BM: Libya'ya yardım için acil müdahale ekipleri harekete geçirildi
16:40
Libya'daki sel felaketi iklim değişikliğiyle yıkıcı boyuta ulaştı
16:39
Marmara'da faaliyet gösteren 100 firmaya dijital dönüşüm fırsatı
16:36
Almanya’da artan faizlerle birlikte konut projelerinde rekor düzeyde iptaller görülüyor
16:20
Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
Ülke genelinde okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
Ülke genelinde okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
FOTO FOKUS
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ