Bakan Tunç: Darbe anayasası ile yönetilmek ülkemize yakışmıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Türkiye Yüzyılı'nda demokratik bir anayasa ile adım atılmasını istediklerini belirten Tunç, "28. dönem parlamentosu millete olan borcunu yerine getirmezse milletimiz sandıkta cevabını verir" dedi.

Milletten yetki alan tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ve temsilcilerini anayasa çalışmaları konusunda göreve davet eden Bakan Tunç, "Milletimize olan borcumuzu yerine getirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Yılmaz Tunç sözlerine şöyle devam etti:

"Artık bu darbe anayasası ile ileri gitmemizi aksatıyor. Milletimizin refahını özgürlüklerini daha da artırma gayreti içinde olmalıyız"