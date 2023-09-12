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Gündem
TRT Haber 12.09.2023 13:52

İyi Parti'de GİK toplanıyor: Seçimlere ittifaksız mı girilecek?

İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) yarın 'yerel seçim' gündemiyle toplanacak. Toplantıda, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce yaptığı "seçime ittifaksız girileceğine" dair açıklaması masaya yatırılacak.

İyi Parti'de GİK toplanıyor: Seçimlere ittifaksız mı girilecek?

İyi Parti'nin yerel seçimlere ittifaksız girip girmeyeceği yarın toplanacak Genel İdare Kurulu'nda belli olacak.

Toplantıda partinin yerel seçimlerdeki politikasına ilişkin kesin karar verilecek. 50 üyenin görüş bildireceği kritik toplantı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında yapılacak.

Akşener daha önce yaptığı açıklamada "Biz seçime her yerde ayrı gireceğiz" diyerek ittifaklara kapıyı kapatmıştı. Partinin en üst yönetim organı Genel İdare Kurulu'nda Akşener'in bu açıklamasının parti politikası haline getirilmesi öngörülüyor.

Toplantının ardından, İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun partinin kararını açıklaması bekleniyor.

"İş birliği isteyen bizim adayımızı desteklesin"

İyi Parti yerel seçimlerde bölgesel ve küçük çaplı iş birliklerine kapıyı kapatmıyor. Parti içinde, "81 ilde biz aday çıkaralım, iş birliği isteyen bizim adayımızı desteklesin" fikri öne çıkıyor. Bu kapsamda, "Yerel seçimde sahada karşılığı olmayan hiçbir ortak adaya evet demeyiz" görüşü benimseniyor.

Akşener'in ittifaksız seçim kararının toplantıda kabul edilmesi halinde İyi Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi ve ilan edilmesi süreci başlayacak.

Akşener daha önce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak partisinin İzmir milletvekili Ümit Özlale'yi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da 24. dönem milletvekili Mesut Dedeoğlu'nu göstermişti.

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