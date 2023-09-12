Az Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.09.2023 14:30

Bakan Tunç: Sivil anayasayı milletimize kazandırmak amacıyla çalışacağız

Bakan Tunç, 12 Eylül 1980 darbesinin kara bir leke olduğunu belirterek, karanlık günlere bir daha dönmemek adına sivil anayasayı Türk milletine kazandırmak için çalışacaklarını söyledi.

Bakan Tunç: Sivil anayasayı milletimize kazandırmak amacıyla çalışacağız
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "demokrasi tarihine sürülen kara leke" olarak nitelediği 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçtiğini belirtti.

Türk milletinin sürekli darbeler ve muhtıralarla önünün kesildiğini, karanlık günlere dönmemek adına sivil bir anayasa için çalışacaklarını kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli darbelerle, muhtıralarla önü kesilen milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayetçi ve darbeci anlayışlara geçit vermedi. Ülkemizin bir daha o karanlık günlere dönmemesi için Türkiye Yüzyılı'na yakışan, hukukun üstünlüğünü temel alan, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu ve kuşatıcı bir sivil anayasayı milletimize kazandırmak amacıyla hep birlikte var gücümüzle çalışacağız."

ETİKETLER
Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı 12 Eylül Darbesi
Sıradaki Haber
İyi Parti'de GİK toplanıyor: Seçimlere ittifaksız mı girilecek?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
Putin: Trump'ın soruşturma süreci Amerikan siyasi sisteminin çürümüşlüğünü gösteriyor
15:02
İnsanlık tarih boyunca yıkıcı sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı
14:58
İran, AB için çalışan İsveç vatandaşının tutuklandığını doğruladı
14:46
Fas'ta depremzedeler için birçok bölgede sahra hastaneleri kuruldu
14:42
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:46
Düzensiz göçmen kaçakçıları yakalandı
Fas'ta depremzedeler için birçok bölgede sahra hastaneleri kuruldu
Fas'ta depremzedeler için birçok bölgede sahra hastaneleri kuruldu
FOTO FOKUS
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ