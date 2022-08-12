Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 01:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na YKS verisi tepkisi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listelerine ilişkin açıklamalarına tepkisini sürdürdü. CHP Genel Başkan Yardımcılarının konuya ilişkin yaptığı açıklamaların Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin doğru olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcılarının açıklamalarının, "Bizim Genel Başkanımız yanlış bir cümle söyledi ve biz bunu tevil ediyoruz, düzeltiyoruz" anlamına geldiğini belirtti.
"Keşke bu konuda düzeltme açıklamasını CHP lideri Kılıçdaroğlu yapsaydı ve çağrımıza cevap verip özür dileseydi" dedi.
Bakan Soylu, seçmen kütüklerinin, seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerle bir seçim döneminde iki kez paylaşıldığını hatırlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacağını duyurdu.
Etiketler: Süleyman Soylu YKS CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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