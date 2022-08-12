İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcılarının açıklamalarının, "Bizim Genel Başkanımız yanlış bir cümle söyledi ve biz bunu tevil ediyoruz, düzeltiyoruz" anlamına geldiğini belirtti.

"Keşke bu konuda düzeltme açıklamasını CHP lideri Kılıçdaroğlu yapsaydı ve çağrımıza cevap verip özür dileseydi" dedi.

Bakan Soylu, seçmen kütüklerinin, seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerle bir seçim döneminde iki kez paylaşıldığını hatırlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacağını duyurdu.

