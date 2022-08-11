Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 21:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK’nın katlettiği Eren Bülbül ile Jandarma Astsubayı Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2022
Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz. pic.twitter.com/ohfXwqOFoW
Erdoğan mesajında, "Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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