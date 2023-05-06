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Gündem
AA 06.05.2023 17:11

Bakan Soylu: Yeşil pasaportun iptal edilmesi söz konusu değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yeşil pasaport, vatandaşımızın uluslararası dolaşımı için tanınan bir haktır. Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir" dedi.

Bakan Soylu: Yeşil pasaportun iptal edilmesi söz konusu değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 'yeşil pasaport' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medyanın yalana makinalarının yine devrede olduğunu belirten Soylu, yeşil pasaportun, vatandaşın uluslararası dolaşımı için tanınan bir hak olduğunu vurguladı.

Kimlerin bu pasaportu alacağının mevzuatta belli olduğunu, geri alınmasının veya iptal edilmesinin söz konusu olmadığını ifade eden Soylu, "Belirlenen şartlar, sınırlamalar ve sayıların aşılması halinde yaşanabilecek durumu anlattım. Ancak ay bay Kemal'in yalancı medyası her zaman olduğu gibi." dedi.

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Süleyman Soylu
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