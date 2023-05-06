67 göçmen hayatını kaybetmişti: Organizatör İstanbul'da yakalandı

Çeşme'den 200'den fazla düzensiz göçmenle yola çıkan ahşap tekne, İtalya'nın sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında battı.

Göçmenlerin İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları ve teknenin olumsuz hava koşulları nedeniyle kayalıklara çarptığı açıklandı. Ahşap tekne 67 kişiye mezar oldu, 79 kişi sağ olarak yakalandı. Diğer kişilerin ise kaçtıkları düşünülüyor.

Kazaya ilişkin emniyet güçleri ile İtalya sahil güvenlik birimi iş birliği yaptı. Organizasyonu sağladığı belirlenen yabancı uyruklu Hamayun Muhammed Amin, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Nisan'da Fatih’te işlettiği bakkalda yakalandı. 50 yaşındaki göçmen kaçakçısı Amin’in 10 yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşadığı belirlendi.

Amin'in, organizasyonu Fatih'teki dükkanından sağladığı, para karşılığı düzensiz göçmenleri Çeşme'ye minibüslerle gönderdiği belirlendi.

Yapılan aramada 126 bin dolar, 360 bin euro ve 183 bin lira bulundu. Ayrıca, bilgisayarlara ve başkası adına düzenlenmiş çok sayıda sahte pasaporta da el konuldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Muhammed Amin, savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.