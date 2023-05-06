Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.05.2023 16:59

67 göçmen hayatını kaybetmişti: Organizatör İstanbul'da yakalandı

Türkiye'den İtalya'ya kaçak yollarla göçmen taşıyan bir teknenin 26 Şubat'ta batması sonucu 67 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Organizasyonu sağlayan Hamayun Muhammed Amin, İstanbul'da yakalandı. Muhammet Amin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şeyma Vural
Şeyma Vural
okuma süresi
Okuma süresi

Çeşme'den 200'den fazla düzensiz göçmenle yola çıkan ahşap tekne, İtalya'nın sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında battı.

Göçmenlerin İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları ve teknenin olumsuz hava koşulları nedeniyle kayalıklara çarptığı açıklandı. Ahşap tekne 67 kişiye mezar oldu, 79 kişi sağ olarak yakalandı. Diğer kişilerin ise kaçtıkları düşünülüyor.

Kazaya ilişkin emniyet güçleri ile İtalya sahil güvenlik birimi iş birliği yaptı. Organizasyonu sağladığı belirlenen yabancı uyruklu Hamayun Muhammed Amin, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Nisan'da Fatih’te işlettiği bakkalda yakalandı. 50 yaşındaki göçmen kaçakçısı Amin’in 10 yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşadığı belirlendi.

Amin'in, organizasyonu Fatih'teki dükkanından sağladığı, para karşılığı düzensiz göçmenleri Çeşme'ye minibüslerle gönderdiği belirlendi.

20 metre uzunluğundaki ahşap tekne ilk kez görüntülendi.

Yapılan aramada 126 bin dolar, 360 bin euro ve 183 bin lira bulundu. Ayrıca, bilgisayarlara ve başkası adına düzenlenmiş çok sayıda sahte pasaporta da el konuldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Muhammed Amin, savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
Sıradaki Haber
Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçilik anlayışımız vatanseverliktir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
Kenya'da selin ortasında kalan kişi helikopterle kurtarıldı
17:47
Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 48 asker daha salıverildi
17:40
Fatih, Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı
17:26
Wagner, Bahmut’ta kontrol ettiği bölgeleri Çeçen birliklerine bırakmayı talep etti
17:44
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı açılıyor
17:24
Sudan'da ordu ve HDK, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğine saldırıda birbirini suçladı
TCG Anadolu'ya İzmir'de üçüncü günde de yoğun ilgi
TCG Anadolu'ya İzmir'de üçüncü günde de yoğun ilgi
FOTO FOKUS
Kenya'da selin ortasında kalan kişi helikopterle kurtarıldı
Kenya'da selin ortasında kalan kişi helikopterle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ