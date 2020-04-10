İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 il için getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu, kimsenin telaş etmemesini belirterek, fırınların açık olacağını belirterek şunları söyledi:

"Fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler. Marketlerde veya birtakım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini ifade ediyorum.

Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, bulaştan kurtulmak için ortaya konulan tedbirler."