İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir Öğretmenevi'nde, "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" adlı proje kapsamında uyuşturucu ile mücadelede bağımlılıktan kurtarılan gençlerin anneleriyle bir araya geldi.

Soylu, konuşmasında, "Uyuşturucu meselesinde elde ettiğim en önemli tecrübelerden birisi şudur ki bir bu mesele tek başına bir kurumun verebileceği bir mücadele değildir. Bu öyle bir mesele ki bir ucu küresel terör örgütlerine PKK'ya, DEAŞ'a çıkar, bir ucu Amerika'nın Afganistan politikasına çıkar, bir ucu üç kuruşluk torbacının aklına çıkar" ifadelerine yer verdi.

2021 yılında 53 ton esrar ele geçirildi

Yurt genelinde 62 ilin atık sularında uyuşturucu analizleri yaptıklarını, 81 ilde ise 43 ayrı kriterle riskleri ölçtüklerini dile getiren Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Yılbaşından bugüne kadar 53 ton esrar yakalandı. Geçen yıl 114 milyon kök kenevir yakaladık. Bu büyük bir rakam ve bunun önemli bir bölümünün PKK'ya gelir olarak, kaynak olarak gideceğini bilmenizi isterim. Narkotik operasyonlarında yakaladığımız tırları trafik eğitim tırı haline getirdik. Tırları yakalıyoruz, çocuklarımıza eğitim tırı yapıp bütün Türkiye'de okulların önüne getiriyoruz."

"38 bin 183 ihbar aldık, hepsine koştuk"

Bakan Soylu, vatandaşların uyuşturucu ihbarlarını korkmadan yapabilmeleri için UYUMA adlı bir uygulamayı kullanıma sunduklarını hatırlatan Soylu, "38 bin 183 ihbar aldık, hepsine koştuk. Metruk binalara savaş açtık. Bugüne kadar 106 bin 827 metruk bina tespit ettik. Yüzde 66'sını yıktık, yüzde 15'ini rehabilite ettik. Yani 70 binine yakınını yıktık, 15-16 binini rehabilite ettik. Geri kalan metruk binaları da yıkıp geçeceğiz" dedi.

Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kullanıcılara 'Nerede kullanıyorsunuz?' diye sorduk. Yüzde 48'i kendi evinde kullanıyor. Yani her şey gözünüzün önünde oluyor. Biz de, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'ni ürettik. Şu ana kadar birebir bu tip toplantılarla 334 bin anne ve anne adayına ulaştık. Düşündük ki bu mücadelede ailelerle bir araya gelelim. Onların bilgisini ve farkındalığını artıralım."