Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 18:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda inceleme yaptı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada yapılacak olan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 3 saat kaldı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Millet Bahçesi Recep Tayyip Erdoğan
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