Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 16:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka haritası açıklandı: Zirve değişmedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu. Osmaniye ise 600,85 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 20-26 Kasım'da her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.
Vaka yoğunluğu İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.
20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/QI07NSj6lj— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2021
Osmaniye ise 600,85 vaka yoğunluğu ile bir önceki hafta olduğu gibi yine zirvedeki yerini korudu.
20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:
Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.
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