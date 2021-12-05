Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayasıyla Türk Kızılay tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Gönüllülük Ödülleri" törenine mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"Yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma geçmişten bugüne aziz milletimizin en müstesna hasletleri olmuştur. Kurulduğundan bugüne 'gönüllülük' esasıyla faaliyetlerini yürüten Türk Kızılay'ımız da ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olarak nice yaralar sarmıştır. Türk Kızılay'ın 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle düzenlediği Türkiye Gönüllülük Ödülleri programının, başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün fertlerini iyilikte yarışmaya ve gönüllü olmaya teşvik edeceğine inanıyorum. Türkiye Gönüllülük Ödüllerini almaya hak kazanan gönüllülerimizi kutluyor, 'iyilik hilalimiz' Türk Kızılay'ın çalışanlarına, gönüllülerine ve destekçilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum."