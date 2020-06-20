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Bakan Soylu: Uyuşturucunun belini kırdık
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılım grafiğini paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucunun belini kırdık. Biraz daha gayret. 2017 yılında 941'den 2019 yılında 342'ye hızla düşmüştür. Mücadele ile düşüşe devam" sözlerini kullandı.
Soylu paylaşımında, Adli Tıptan alınan verilere göre doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılım grafiğine de yer verdi.
Uyuşturucunun belini kırdık!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 20, 2020
Biraz daha gayret...
Uyuşturucuya bağlı ölümler;
2017 yılında den
2019 yılında ’ye, hızla düşmüştür
Mücadele ile düşüşe devam! pic.twitter.com/gWd1ZfTFLJ
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