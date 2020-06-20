Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında (MSÜ) 400 öğrenciye hastalık bulaştığı iddialarına cevap verdi.

Koca, "Haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası bir kişi, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır" sözlerine yer verdi.

Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2020

"Paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortada"

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulanarak, şunlara yer verildi:

"ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavında, yalnızca Kocaeli'de sınava giren bir öğrencide hastalık tespit edilmiştir. Aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 sınav gözetmeni temaslı kabul edilerek testleri yapılmış, tamamının sonucu negatif çıkmıştır.

Bu mesnetsiz iddiaların, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencileri paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortadadır."