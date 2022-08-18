Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 23:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Türkiye'de 124 terörist kaldı
[Fotograf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, örgütün bitme noktasına geldiğini söyledi. Türkiye'de 124 terörist kaldığını açıklayan Soylu, "Yurt içerisinde 767 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.
NTV'nin yayınına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de kalan terörist sayısını açıkladı.
Toplam 124 terörist kaldığını söyleyen Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:
"Bunların yaklaşık 11-12 tanesinin ayakta durabilecek hali yok. Çok güçlü bir abluka içindeler. Sadece yurt içerisinde 767 üst düzey terörist, 51 kırmızı renk, 34 mavi ,37 yeşil, 107 turuncu, 75 gri, 163 yönetici ama rengi olmayan teröristi etkisiz hali getirmişiz. Bu yıl 1'i kırmızı olmak üzere Türkiye içerisinde 36 tane üst düzey teröristi etkisiz hale getirmişiz."
Etiketler: Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı
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