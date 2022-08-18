Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 21:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ilk duruşma
[Fotoğraf: Arşiv]
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Tutuklu 3 sanığı tahliye eden mahkeme heyeti, 7 sanığın ise tutukluğunun devamına hükmetti.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı dava görülmeye başlandı.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartını kaldırıldı.
Uğurcan Bilge, Burak Otçuoğlu ve Fatih Okan Kodak’ın tahliyesine ve 7 kişinin tutukluluğunun devamına karar verildi.
Mahkeme heyeti ayrıca; Mahmutyazıcıoğlu’nun telefonunu mirasçılarına verilmesine ve güvenlik kamera görüntülerinin asıllarının istenmesine görüntülerin incelendikten sonra keşif yapılmasına karar verdi.
Duruşma 7 Kasım 2022 tarihine ertelendi.
Etiketler: Cinayet
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