Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 20:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ve tebriklerini iletti.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Polonya’ya davet etti.
Etiketler: Polonya Recep Tayyip Erdoğan
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