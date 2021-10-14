Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Siyasi suikastların yüzde 69'u bot hesaplardan yapılıyor
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasi suikastlarla ilgili manipülasyonların yüzde 69'unun bot hesaplardan yapıldığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Bakan Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle;
Bir siyasi cinayetler tartışması vardı. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır. Dünyada bunu birkaç yabancı yapar bir de biz yaparız. Yine buradan söyleyeyim dünyadaki tüm ülkelerle yarışmaya hazırız.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Sosyal Medya Süleyman Soylu
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