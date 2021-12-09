Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı'nı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Lon Oprişor'u kabul etti.
Gölbaşı Vilayetler Evi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu hazır bulundu.
Etiketler: Süleyman Soylu Romanya
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