Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen ve 21 ülkenin Çevre Bakanlarının katıldığı Çevre ve İklim Zirvesi'nde konuştu.

"Türkiye olarak bu sözleşmenin hayata geçirilmesini destekleyeceğiz"

Kurum burada yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

"Deniz çöpleri ve özellikle tek kullanımlık plastikler denizlerimizin, deniz canlılarımızın geleceğini maalesef tehdit ediyor.

Böylesi önemli bir hususta, BM çevre programı altında, tıpkı barselona sözleşmesi gibi, bir sözleşmenin yapılması kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor.

Türkiye olarak tüm dünyanın taraf olacağı bu sözleşmenin hayata geçirilmesini destekleyeceğimizi, hatta taraf olan ülkelerden biri olarak bu noktada özellikle taşın altına elimizi koyacağımızı özellikle belirtmek isterim. "

