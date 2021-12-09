İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 1989 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bununla birlikte, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 188'e yükseldi.