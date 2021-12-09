Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 12:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 188'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
İkna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha teslim oldu. Bu yıl teslim olan terörist sayısı 188'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristin 1989 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Bununla birlikte, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 188'e yükseldi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG İçişleri Bakanlığı
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