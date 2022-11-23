İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu, sokakta bekleyişlerini sürdüren vatandaşlarla konuştu.

İncelemelerde bulunmak üzere depremin merkez üssü Gölyaka ilçesine gelen Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Milli Eğitim Bakanımız bir tarama gerçekleştirecek. Okullardaki genel durumu tespit için. Fakat görünen o ki şu ana kadar bir yaralımız var. Sabah ilk bahsettiğimiz yaralı. Yaklaşık 50 hafif yaralı müracaat etmişler. 33'ü taburcu olmuş. Şu anda köylerden de çok büyük bir hasar değerlendirmesi, bilgisi almadık.

Hasar tespitine ilişkin soru üzerine Soylu, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşme yaptığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü;

8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak. Gerekli ekipler gönderildi. Valiliğin koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün koordinasyonunda gerekli taramalar yapılacak.

Soylu, deprem nedeniyle panikle dışarı çıkarak sokakta bekleyişlerini sürdüren vatandaşlarla görüştü.

Battaniyelere sarılan ve soğuk hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, kent merkezinde incelemelerde bulundu.