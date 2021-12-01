İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nin 26. İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu, 3600 ek göstergesiyle ilgili şunları söyledi:

"3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir bu kadar basit. Bunun neden olduğu nasıl olduğunu ve Türk Polis Teşkilatı kendi hevesi için talep ediyor değildir. Emeklilik maaşı ile çalıştığı maaş arasında fark ve standart açık olduğu için bunun hakkaniyet bir çizgiye gelmesi için böyle bir talebi ortaya koymuştur. İnşallah 2022'de bu düğüm çözülecektir."