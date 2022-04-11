İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan'da gençlerle iftar programında buluştu. 15 Temmuz hatırlatması yapan Soylu, "Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.

"Her biriniz Erdoğan olacaksınız"

Bakan Soylu, "Sizler, her biriniz kendi alanınızda Recep Tayyip Erdoğan olacaksınız. Dünyanın önünde eğilmeyen, bükülmeyen ve ben Müslümanım ben Türk'üm diyerek bütün dünyaya diz çöktüren bir anlayışın sahipleri olacaksınız" dedi.

15 Temmuz gecesi gençlerin darbeci hainlere karşı direndiğini vurgulayan Soylu, "15 Temmuz akşamı herkes tereddüt ederken bu ülkenin gençleri tanklara karşı çıplak elleriyle karşı durdular. Onun için size güveniyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz" aıklamasını yaptı.

"Büyük Türkiye" mesajı

"Büyük Türkiye" mesajı veren Soylu, şunları söyledi:

"Siz Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getireceksiniz. Buna olan inancımız tamdır. Sizin heyecanınıza ve enerjinize Türkiye'ye oyun kuranlar dayanamayacaklar. Siz onları yerle bir edeceksiniz ve büyük Türkiye'nin imzasını atacaksınız."