Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT çalışanları ile iftar programında bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmaya, çalışanların kendileri için önemini ifade ederek başlayan Karaismailoğlu, hep birlikte çalışarak Türkiye için yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

"PTT, kargo pazarının lideri olma konusunda çalışmalarına devam ediyor"

Karaismailoğlu, Türk milletine hizmet eden önemli kuruluşlardan birinin PTT olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"PTT bugün merkezleri, şubeleri ve acenteleri olmak üzere yaklaşık 5 bin iş yeri noktasıyla Türkiye'nin en yaygın iş ağına sahip. PTT, 45 bine yakın personeli ile posta, kargo, bankacılık, e ticaret ve lojistik alanlarında milletimize en kaliteli, hızlı, ekonomik ve güvenilir hizmeti sunuyor. Vatandaşlarımıza; konutta maaş, sosyal yardım ve destek ödemelerini büyük bir disiplin ve özveri ile yerine getiren PTT, gidilmeyen yere gitmek hedefi doğrultusunda, hiçbir banka şubesinin bulunmadığı yerleşim yerlerinde hizmet veriyor. PTT, günden güne geliştirdiği kargo hizmetiyle, kargo pazarının lideri olma konusunda da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor."

"PTT'miz devletimizin vatandaşına uzattığı eli oldu"

Ayrıca PTT'nin, Evrensel Posta Yükümlüsü olarak kargo teslimatlarını köy adreslerine kadar ulaştırarak taşıdığı gönderilerin ücretlendirilmesinde mesafe farkı gözetmediğine dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, "Özellikle pandemi döneminde hizmetlerini yüksek görev sorumluluğu ile gece gündüz demeden sürdüren PTT'miz, adeta devletimizin vatandaşına uzattığı eli oldu. Ayrıca her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren, gelecek nesiller için geçmişin en güvenilir tanıklarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatımız, uluslararası alanda imza attığı çalışmalarla da ülkemizi başarıyla temsil ediyor" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, PTT'nin başarılarının ileriki dönemlerde de katlanarak devam edeceğini, halkın kuruma olan güveninin katlanarak artacağın ifade etti.