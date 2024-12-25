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Gündem
AA 25.12.2024 16:27

Bakan Şimşek, Yalova'da iş insanlarıyla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İş Dünyası Buluşması" programı çerçevesinde Yalova'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Şimşek, Yalova'da iş insanlarıyla buluştu

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda (YTSO) düzenlenen toplantı için kente gelen Bakan Şimşek, Vali Hülya Kaya ve YTSO Başkanı Cemil Demiryürek tarafından karşılandı.

Şimşek, Demiryürek'in makamında yapılan görüşme sonrası YTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası Bakan Şimşek kentten ayrıldı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve sektör temsilcileri katıldı.

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