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Gündem
AA 23.05.2024 16:57

Bakan Şimşek: Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var" dedi.

Bakan Şimşek: Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 23. Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar: 

Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz. 

Uluslararası bankalardan edindiğimiz kaynaklar küresel piyasalara göre çok daha ucuz ve uzun vadeli.

Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var

Ayrıntılar geliyor...

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