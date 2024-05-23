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Gündem
TRT Haber 23.05.2024 16:17

Savunma Sanayii Başkanlığı, yatırım dolandırıcılığına karşı uyardı

Savunma Sanayii Başkanlığı, son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayii firmalarına yatırım yaparak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar ve haber benzeri içeriklerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Savunma Sanayii Başkanlığı, yatırım dolandırıcılığına karşı uyardı

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk savunma sanayii ekosisteminin, Başkanlık koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimleri ile dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük fedakarlıklar ve zorluklar ile oluşturulan savunma sanayiimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamada yurt dışı bağımlılığı asgari seviyeye indirmek, rekabetçi bir teknoloji tabanı oluşturmak ve ihracatta hedeflenen seviyelere ulaşması için var gücüyle çalışmaktadır.

Ana yüklenicilerden, alt yüklenicilere, küçük işletmelerinden (KOBI), üniversite, enstitü ve araştırma kuruluşlarına kadar geniş bir yapıyı içinde barındıran savunma sanayiimiz; 96 milyar doları aşkın proje hacmi, 1000'den fazla projesi ve 3500'ü aşkın firması ile gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir."

"Sahte ilanlara ve haberlere itibar etmeyin"

Başkanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayii firmalarına yatırım yaparak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler görüldüğü, dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberlerin tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Vatandaşları sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olması ve bu tür çağrılara itibar etmemesi konusunda uyaran Savunma Sanayii Başkanlığı, "Türk Savunma Sanayii olarak 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmaya, yeni ihracat rekorlarını kırmaya ve savunma sanayiinde tam bağımsız olana dek durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

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Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Dolandırıcılık
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