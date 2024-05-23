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AA
HABER GİRİŞ
23.05.2024 15:33
, 23.05.2024 15:38
SON GÜNCELLEME
23.05.2024 15:38
TSK Personel Kanunu Değişikliği TBMM'ye sunuldu
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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