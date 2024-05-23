Çok Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.05.2024 15:33

TSK Personel Kanunu Değişikliği TBMM'ye sunuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

TSK Personel Kanunu Değişikliği TBMM'ye sunuldu

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
TBMM Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
AK Parti, başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili çalışmalara başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:33
Antalya'da çocuklara şiddet uygulanan kreş kapatıldı
15:29
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
15:47
AB Komisyonu Üyesi'nden Türkiye ile ticaret hacmindeki artışa vurgu
15:24
Norveç, Rus vatandaşlarının ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırıyor
15:16
Rusya: Donetsk’te Andreyevka yerleşim birimini kontrol altına aldık
15:41
AK Parti, başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili çalışmalara başladı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenaze töreni
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenaze töreni
FOTO FOKUS
Sokak köpekleri kediyi parçaladı
Sokak köpekleri kediyi parçaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ