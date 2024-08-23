Parçalı Bulutlu 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.08.2024 11:15

Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için sektörel saha denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
[Fotograf: AA]

Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışılıkla mücadele kapsamında tütün sektöründe özellikle makaron üreticilerini mercek altına aldı.

Sektörel incelemelerini sürdüren kurul,  kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında, sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde dün eş zamanlı fiili sayım yaptı.

Maliye'den tütün sektörüne eş zamanlı kayıt dışılık sayımı
Maliye'den tütün sektörüne eş zamanlı kayıt dışılık sayımı

İncelemelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için sektörel saha denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları 27 Ağustos'ta açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
UNRWA: Gazze'de 10 yaş altı tüm çocuklar çocuk felcine karşı aşılanmalı
13:36
Türkiye'de gelecek yıl 356 fuar düzenlenecek
13:33
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
13:32
Bakan Kurum: Ülkemizi olası tüm afetlere karşı dirençli hale getireceğiz
13:08
Gökçeada feribotlarına pazar günü için 16 ek sefer konuldu
13:06
GSS'lilerden belirlenen oranın üzerinde ilave ücret alanlara ceza
Kışlık için hazırlanan Kale biberi ipe dizilmeye başlandı
Kışlık için hazırlanan Kale biberi ipe dizilmeye başlandı
FOTO FOKUS
Osmanlıca metinler yapay zeka ile 30 farklı dile çevrilebilecek
Osmanlıca metinler yapay zeka ile 30 farklı dile çevrilebilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ