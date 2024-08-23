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TRT Haber 23.08.2024 10:58

Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları 27 Ağustos'ta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı’nın artan yolcu sayısı ve ihtiyaçlar doğrultusunda kapasitesinin artırılması amacıyla başlattıkları yenileme çalışmalarının tamamlandığını, yapımı biten yeni hizmet binaları ve alanlarını 27 Ağustos Salı günü hizmete açacaklarını duyurdu.

Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları 27 Ağustos'ta açılıyor

Yeni hizmet binalarını Trabzon’un artan yolcu kapasitesine hizmet verebilecek büyüklükte yaptıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, dış hatlar gelen yolcu binasını 3 bin 77, CIP yolcu binasını ise 860 metrekare büyüklükte inşa ettiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, “2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunan havalimanımız ülkemizin en yoğun 9. havalimanı konumunda. 2024 yılında ise bu zamana kadar 17 bin 208 uçak trafiğiyle 2,5 milyona yakın yolcu ağırladı. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da mevcut havalimanımızı genişletmek ve Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için başladığımız çalışmaları tamamladık. Yeni hizmet binalarını ve bağlantı yolunu 27 Ağustos Salı günü hizmete açacağız” diye konuştu.

Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları 27 Ağustos'ta açılıyor

“CIP Yolcu Terminali’ni 860 Metrekare Büyüklükte İnşa Ettik”

Bakan Uraloğlu, dış hatlar gelen yolcu binası, ısı merkez binası ve CIP Terminali’nin açışını gerçekleştireceklerini kaydederek bu binalarda yapım çalışmalarının bittiğini bildirdi. Birinci Rotunda yapısının yapım işlerinin devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, dış hatlar giden yolcu binası cephe imalatlarının yapımının devam ettiğini söyledi. Uraloğlu, “Yeni hizmet binalarımızı Trabzon’un artan yolcu kapasitesine hizmet verebilecek büyüklükte yaptık. Dış hatlar gelen yolcu terminalini 3 bin 77 metrekare büyüklüğünde, havalimanımıza kazandırdığımız yeni CIP Yolcu Binasını ise 860 metrekare büyüklükte inşa ettik. Yeni CIP terminalinin modern mimarisi ve donanımı ile yolcularımızın bekleme sürelerini keyifli hale getirecek hizmetler sunacağız ve seyahat deneyimini en üst seviyeye çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları 27 Ağustos'ta açılıyor

"Dış Hatlar Terminal Binası Bağlantı Yolu Çalışmalarını Eş Zamanlı Olarak Bitirdik"

Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı’nda kapasiteye artırırken yolcuların konforunu da sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Dış hatlar gelen yolcu terminalinin 100 metre uzunlukta bitümlü sıcak karışım kaplama standardında olan karayolu bağlantı çalışmalarını da eş zamanlı olarak bitirdik” diye konuştu.

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Abdulkadir Uraloğlu Hava Yolu Trabzon Turizm Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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