Bakan Şimşek: Dünya Bankası'nın güçlü bağlılığını takdir ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "OVP, makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlıyor" dedi.

Şimşek, Dünya Bankası ortaklığının Türkiye ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ettiklerini de söyledi.

The World Bank's decision to significantly increase its exposure to Türkiye is a further endorsement of our medium-term economic program. The Bank plans to more than double its funding for Türkiye's public and private sector to $35 billion over the next three years. We appreciate…