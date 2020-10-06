Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını duyurmuştu.

Selçuk, alınan yeni kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

- Velilerimize bir kez daha gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür ediyorum. Bilimsel veriler ışığında, çocuklarımızın faydasını önceleyerek okullarımızda aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiyoruz.

- 21 Eylül Pazartesi günü okul öncesi eğitim öğrencilerimiz ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamış olduk. İlk aşamamızda 3. haftadayız. Süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz ve iyi sonuçlar aldığımız için 2. aşamaya geçmeye hazırız.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

- İlkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için de yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık.

#SONDAKİKA

[Beş sınıfta daha yüz yüze eğitim] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte yürütülecek. İstemeyenlere esneklik sağlanacak.https://t.co/X8eNliDPIY pic.twitter.com/MElkswU4MU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 6, 2020

- Öğrencilerimiz haftanın 2 günü okullarında olacaklar. Sınıf mevcudumuz gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalış süreleri de kısaltılacak. Tüm teknik ayrıntıları bu hafta içinde sizlerle paylaşacağız.

#SONDAKİKA

[Okullarda 2 gün yüz yüze eğitim] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Sınıf mevcudu ve okulda kalma süresi azaltılacak.https://t.co/X8eNliDPIY pic.twitter.com/t7l60JoleT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 6, 2020

"İsteyen velilerimiz çocukları okula gönderecek"

- Veli rızası bizim için önemli. İsteyen velilerimiz çocukları okula gönderecek. İstemeyen velilere esneklik sağlanacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam etmeli. Velilerimizin sürecin iyi yönetildiğini gördüğünde rahatlayacağına eminim.

- Köy okullarında da yüz yüze eğitime başlıyoruz. Köy okullarında tüm sınıf seviyeleri açılıyor. İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek.

- Uzaktan eğitim sürecimiz, yüz yüze eğitim sürecimizle birlikte devam edecek.

- Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için 12 bin 111 EBA destek merkezi oluşturduk.

"Cumartesi günü eğitim olabilir"

- 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

- Öğretmenlerimiz salgın sürecinde eğitimi en sağlıklı şekilde sürdürüyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

- Tüm kademelerdeki evlatlarımızı okullarda buluşturma gayreti içerisindeyiz.

- Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım.