Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Selçuk: Yaşlı ve engellilerin bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız" ifadelerine yer verdi.
Son Haberler
- 03:24
- 03:14
- 02:56
- 02:47
- 01:58
Sıradaki Haber
Emniyetten asılsız sokağa çıkma yasağı iddialarına cevap
Yükleniyor lütfen bekleyiniz