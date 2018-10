Bakan Selçuk: Türkiye'de anne ölümleri dünya ortalamasının altındadır

Kadınları bilinçlendirme kampanyalarıyla tanınan Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Rus model Natalia Vodianova ev sahipliğinde Antalya Kemer'de bir otelde düzenlenen "Let's Talk" (Hadi konuşalım) etkinliğinin sonunda ödül töreni düzenlendi.

Dijital yardımseverlik platformu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından desteklenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, UNFPA Genel Direktörü Dr. Natalia Kanem ile yabancı konuklar katıldı.

'İnsani yardımda dünya birincisi olduk'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beşeri kalkınmada zihniyet dönüşümünü gerçekleştirerek bölgede ve dünyada yaşanan terör ve savaşın önlenmesinde aktif rol üstlendiğini belirtti.

Suriyeli mültecilere yönelik 32 milyar dolarlık harcama yapıldığını hatırlatan Selçuk, "Yoksul coğrafyalara kamu ve sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle insani yardımlar ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemiz insani yardımda dünyada birinci sırada yer aldı. Bu ülkemizin hem ekonomik ve beşeri kalkınmada hem de dünyada nüfus politikalarına sunduğumuz katkılar açısından önemli." diye konuştu.

Selçuk, sağlıklı toplum inşa etmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek için özellikle söz konusu toplantının odağını oluşturan kadın, çocuk, yaşlı ve mülteci konularında kurumsal altyapıların güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Genel sağlık sigortasıyla tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturuyoruz"

Türkiye'nin son 16 yılda sosyal yardım ve hizmetlere ayırdığı 241 milyar liralık bütçeyle önde gelen ülkelerden birisi olduğunu aktaran Selçuk, "Genel sağlık sigortasıyla tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturuyoruz. Ayrıca mülteci kardeşlerimiz de bu hizmetlerimizden yararlanıyor. 6,3 milyon vatandaşımıza 7,1 milyar lira tutarında genel sağlık sigortası yapmaktayız." diye konuştu.

"Bakanlık olarak, BM nüfus fonuyla başarılı çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Daha adil bir dünya, daha müreffeh bir toplum kurmak için yüksek hassasiyetle sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz." diyen Selçuk, erken yaşta ve zorla evlilikleri ortadan kaldırmak için politikalar geliştirdiklerini anlattı.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Savaş nedeniyle yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimize yönelik çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Suriyelilerin yoğun olduğu 19 ilde sosyal hizmet merkezlerini koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında beşeri ve teknik yönden destekliyoruz. Bu projeyle 150 bin yetişkin, çocuk, engelli ve yaşlıya ulaşmış olacağız. Ülkemizde yaşam koşullarının iyileşmesi, toplum refahının artması, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla yaşlı nüfusumuzun artma eğiliminde olduğunu görüyoruz."

Nüfus projeksiyonlarının Türkiye'de 2023'te her 10 kişiden biri, 2050'de her 4 kişiden biri, 2075'te ise her 3 kişiden birinin yaşlı nüfus içinde olacağını gösterdiğini aktaran Selçuk, yaşlı bakım hizmetlerinin, evde ailelerin yanında gerçekleştirilmesini teşvik ederek, sorunu yerinde çözmeyi önemsediklerini söyledi.

"Türkiye'de anne ölümleri dünya ortalamasının altındadır"

Engelli ve yaşlı vatandaşa evde bakım hizmeti verdiklerini dile getiren Selçuk, Türkiye'nin son dönemde anne çocuk sağlığı konusunda dünya standartları üzerinde bir seviye yakaladığına dikkati çekti.

2007'den bu yana Türkiye'de tüm anne ölümlerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından anne ölümleri veri sistemiyle izlenmeye başladığını hatırlatan Selçuk, "Türkiye'de anne ölümleri dünya ortalamasının altındadır. Türkiye'de 2002'de yüzde 70 olan doğum öncesi bakım oranı, 2017'de yüzde 99,7'ye yükseldi. Türkiye, son 16 yılda sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğum oranlarını yüzde 15'ten yüzde 98 seviyesine ulaştırmayı başardı." dedi.

Kaynak: AA