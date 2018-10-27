Emine Erdoğan: Kadına şiddet ve çocuk yaşta evlilik kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'da kadın sağlığı konusunda düzenlenen "Let's Talk!" (Hadi Konuşalım) adlı etkinlikte konuştu. Erdoğan, kadınlara yönelik şiddetin ve çocuk yaşta evliliklerin asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

“Ne yazık ki her 3 kadından 1'i yaşamları boyunca fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyorlar. Biz ülkemizde bu sorunla büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz. Kadına şiddete sıfır tölerans diyoruz aynı şekilde çocuk yaşta evliliği kabul etmememiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ne yazık ki çocuklar kaldıramayacakları sorunlara mahkum ediliyorlar. Cinsel istismarın nesnesi haline geliyorlar.”

"Okul çağındaki tüm çocuklar için bütün eğitim imkanlarını seferber ediyoruz"

Mülteci kadınların yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Erdoğan, mülteci kamplarında kadınların ve çocukların ihtiyaçlarına öncelik tanındığını söyledi.

"Lütfen bir empati yapalım. Canını zor kurtarıp evinden, yurdundan ayrılan bir kadının nelere ihtiyacı olabileceğini düşünelim. 3.5 milyon mülteciyi misafir eden bir ülke olarak biz, kamplarımızda kadınların ve çocukların ihtiyaçlarını önceliyoruz. Gebe ve hastaların özel menülerine varıncaya kadar sağlıklı kamp şartları tesis etmeye çalışıyoruz. Ülkemizde doğan 150 binden fazla mülteci çocuğu eğitimden mahrum edemeyiz. Bu nedenle okul çağındaki tüm çocuklar için bütün eğitim imkanlarını seferber ediyoruz. ”

Emine Erdoğan, programın sonunda özel olimpiyatlara verdiği desteklerinden ötürü ödüle layık görülen Dilek Sabancı’ya ödülünü verdi.

Kaynak: TRT Haber