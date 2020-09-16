Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen ve Selçuk'un başkanlığında "COVID-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" gündemiyle gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapıldı.

Selçuk, ilk kez gündemli olarak gerçekleştirilen KPDK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mutlu birey, uyumlu aile, güçlü ve müreffeh bir toplum hedeflediklerini belirtti.

Kamu hizmetlerinin vatandaşa kamu personeli aracılığıyla ulaştırıldığına işaret ederek kalkınmayla birlikte kamu personel sayısının artırıldığını belirten Selçuk, "Kamu personelimizin sosyal ve mali haklarında iyileştirmeler kaydettik. Sendikacılığı destekleyerek güçlendirmeyi ve istişareyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda bir sonraki KPDK toplantımızı kasım ayında yapmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Selçuk, son yıllarda memurların sendikalaşma oranında yaşanan artışa işaret ederek, "Son 18 yılda memur sendikacılığına bakıldığında 2012'de yapılan yasal düzenleme önemli basamaklardan birisi oldu. 2002 yılında yüzde 48 olan memur sendikacılığı oranı bugün yüzde 60'ı aşmış durumda." bilgisini paylaştı.

"Kamu personeli sayımız 4 milyonu aşmış durumda"

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın temel felsefemiz" ifadesini kullanan Selçuk, şöyle devam etti:

"Hızlı, etkin, güvenilir hizmet sunmak önemli. 2002 yılında 2,5 milyon olan kamu personeli sayımız bugün 4 milyonu aşmış durumda. Son 18 yılda doktor sayımızı yüzde 175, hemşire sayımızı yüzde 365 artırdık. Bu artışlar sayesinde kamu hizmetlerini daha etkin, yaygın şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmış durumdayız."

Selçuk, 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşının reel olarak yüzde 102 artırılarak 4 bin 188 liraya çıkarıldığını, personelin refahını daha da artırmayı hedeflediklerini, 2002'den başlayarak kamu personeline yönelik iyileştirmeler yaptıklarını, 300 bin sözleşmeli personeli kadroya geçirdiklerini ve kamuda başörtü yasağını da kaldırdıklarını ifade etti.

Kamuda, engelliler, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile devlet korumasında yetişen gençlerin istihdam edilmesini önemsediklerini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda 2002 yılında 6 bin 315 şehit ve gazi yakınımıza istihdam hakkı tanınmışken, bugün bu rakam 38 bine yaklaştı. Ayrıca devlet koruması altında yetişen gençlerimizin kamudaki istihdamı da 53 bini aştı."

"Nakdi yardımlarımız 35 milyar liraya yaklaştı"

Selçuk, COVID-19 döneminde yapılan nakdi desteklerin 35 milyar liraya yaklaştığını bildirerek, "Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere, Nakdi Ücret Desteği, Fesih Kısıtı gibi uygulamalarımızı hızlı şekilde devreye soktuk. Özel sektörde Kısa Çalışma Ödeneği, can suyu veren bir uygulama oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Normalleşme sürecinde, Normalleşme Desteği verildiğini anımsatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Normalleşme Desteği çok önem verdiğimiz bir destek. Kısa Çalışma Ödeneğinden çıkarken, özellikle firmalara bu destek sayesinde hızlı bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. İşverenlerimizin SGK primlerinde, kısa çalışmadan yararlandıkları oran dahilinde mahsuplaşma yapılacak. Böylece 6 ay ötelenen primlerin 3 ayını almayarak mahsuplaşmış olacağız.

Diğer yandan, sosyal güvenlik alanında bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Kronik hastalarımızın ve engellilerimizin rapor ve reçete sürelerini ikinci bir duyuruya kadar uzattık. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemimizi Türk mucizesi olarak adlandırıyoruz. 88,29 liraya kendiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz aile bireyleriniz GSS dahilinde tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Muhtaçlık sebebiyle 88,29 lirayı ödeyemeyenlerin ise sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için bu rakamı devlet olarak biz üstleniyoruz."

"6 milyondan fazla aileye destek verdik"

Selçuk, COVID-19 sürecinin başında en düşük emekli aylığını 1500 liraya çıkarttıklarını, böylece emeklilerin hayat şartlarını iyileştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası ile toplanan 2 milyar liranın büyük kısmını vatandaşımıza ulaştırmış durumdayız. 6 milyondan fazla aileye bin lira destek sağladık" bilgisini paylaştı.

COVID-19 nedeniyle çalışma hayatının değiştiğine dikkati çeken Selçuk, kamuda esnek çalışma modelinin, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile uygulanmaya başlandığının altını çizdi.

Selçuk, "2023, 2053, 2071 hedeflerimiz doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü, müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bunun için de kamu personeli sistemini önemsiyor, daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, "COVID-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" gündemiyle toplanan KPDK'de, kamu hizmetlerinin dijital ortama taşınması, hamileler ve kronik hastalar için idari izin uygulanması, kamuda kreşlerin çoğaltılması, huzurevi çalışanlarına ek ödeme, kamuda iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, esnek çalışma modelleri, uzaktan ve dönüşümlü çalışma, iş-aile dengesi, çalışma hayatında dijitalleşme gibi konular da ele alındı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye, İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK temsilcileri ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.