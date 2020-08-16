Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve çalışma hayatında vatandaş memnuniyetinin esas alındığını ve bürokrasiyi kaldırarak hızlı bir şekilde hizmet verdiklerini belirtti.

"En çok kullanılan 10 hizmetten 5’i bakanlığımıza ait"

Bakanlığın e-Devlet'te 278 uygulamasının bulunduğunu aktaran Selçuk, "Hizmetlerimize günlük ortalama 4,3 milyon kere ulaşım sağlanıyor. e-Devlet'te en çok kullanılan 10 hizmetten 5’i bakanlığımıza ait." ifadesini kullandı.

Hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla vatandaşların evrak işleriyle daha az uğraştığını belirten Selçuk, zaman ve maddi açıdan tasarruf sağladıklarını kaydetti.

"Destekler sayesinde işverenlerimizi yeni istihdama teşvik ediyoruz"

1,4 milyon işverenin teşviklerden daha kolay ve etkin bir şekilde yararlanmaları için "Teşvikte kazancım ne kadar?" uygulamasını hayata geçirdiklerini ve e-Devlet üzerinden hizmet verdiklerini vurgulayan Selçuk, "Böylece işverenlerimiz sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerini kolayca öğrenebiliyor. Sunmuş olduğumuz destekler sayesinde işverenlerimizi yeni istihdama teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, muhtarların da sosyal güvenliğe ilişkin tüm bildirimlerini 2019'da elektronik ortama taşıdıklarını hatırlattı.