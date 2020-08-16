Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm alanında inceleme yapıyor. https://t.co/MJ8jthoLSO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2020

Güneysu ilçesindeki evinden helikopterle Ardeşen'e gelen eden Erdoğan, kara yolu ile Ayder Yaylası'na hareket etti.

Yol boyunca kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Kimse kusura bakmasın bunların yıkımı muhakkak olacak"

Erdoğan, bölgedeki kaçak yapılarla ilgili, şunları söyledi:

"Kaçak yapıların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın bunların yıkımı muhakkak olacak. Bu yıkımlarla beraber kimseyi de mağdur etmeden, buralardaki hak sahiplerine, bu inşaatların yapımıyla birlikte konutsa konut mağazaysa mağaza neyse onların haklarını da teslim etmekte hiçbir zaman tereddütümüz olmayacak."

[Ayder Yaylası'ndaki kaçak yapılar] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaçak yapıların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın bunların yıkımı muhakkak olacak.https://t.co/xBTDxLKzk6 pic.twitter.com/G8A8OWVtXU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol kenarında haşlanmış mısır satan kadından mısır satın alarak kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.

Daha sonra Ayder Yaylası'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle bir otelde kahvaltı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen Ayder Yenileme ve Koruma Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA ]