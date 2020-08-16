Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, açıklamaları için "bir Bakan olarak değil, bir “öğretmen” olarak yazıyorum, lütfen okuyun" dedi.

Uzaktan eğitime her detayıyla hazır olunduğunu belirten Selçuk, yüz yüze eğitimin önemini şu sözlerle vurguladı.

"Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayabilmemiz sizin elinizde. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor."

Bakan Selçuk açıklamasında, "Okulları birlikte açacağız." derken "Samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz, lütfen maske takın, mesafenizi koruyun" dedi.