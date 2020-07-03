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Bakan Selçuk: 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 31 Ağustos'ta başlaması planlanan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" ile herkese eğitime destek verme çağrısında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan ‘toplum sağlığımızı korumak’ hepimizin elinde..— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 3, 2020
31 Ağustos’ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz.
Bakan Selçuk, paylaşımında "Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde. 31 Ağustos’ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz" dedi.
Etiketler: ziya selçuk okulların açılması Milli Eğitim BakanıSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 21:08
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