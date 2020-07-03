Türkiye'de Covid-19'u yenenlerin sayısı 178 bin 278'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 1172 Covid-19 vakası tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi. 1313 kişinin virüsü yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 178 bin 278'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte, 52 bin 141 Covid-19 testi yapıldı. 1172 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. 19 kişi vefat etti, 1313 kişi yeni tip koronavirüsü yendi.
Böylece toplamda 3 milyon 535 bin 818 yeni tip koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 203 bin 456'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 178 bin 278 oldu. Can kaybı ise 5 bin 186'ya yükseldi.
24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan. pic.twitter.com/0WOGpJzYwZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2020
Sağlık Bakanı Koca, "24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7" dedi.
Ayrıca Bakan Koca açıklamasında, "Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan" ifadelerine yer verdi.
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