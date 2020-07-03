Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte, 52 bin 141 Covid-19 testi yapıldı. 1172 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. 19 kişi vefat etti, 1313 kişi yeni tip koronavirüsü yendi.

Böylece toplamda 3 milyon 535 bin 818 yeni tip koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 203 bin 456'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 178 bin 278 oldu. Can kaybı ise 5 bin 186'ya yükseldi.

24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan. pic.twitter.com/0WOGpJzYwZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2020

Sağlık Bakanı Koca, "24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7" dedi.

Ayrıca Bakan Koca açıklamasında, "Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan" ifadelerine yer verdi.