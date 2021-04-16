Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalanınca Malatya'ya acil iniş yaptı
Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin içinde bulunduğu uçak arıza nedeniyle Malatya’ya acil iniş yaptı.
Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak, Malatya'daki Erhaç Havalimanı'na indi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Bekir Pakdemirli
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