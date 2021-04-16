2017'de TÜBİTAK, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ve Roketsan iş birliği ile geliştirilmeye başlayan TEI-TJ300 turbojet motoru projesinde, hedeflenen performansın çok ötesinde sonuçlar ortaya çıktı.



Rekor itki seviyesi

230-250 mm sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi 250 mm çap ile en fazla 1250 N seviyesinde itki üretirken TEI-TJ300 motoru, 240 mm çap ile 1342 N itki kuvvetine ulaşarak bu sınıfta bir dünya rekoru kırdı.

Varank prototipi paylaşmıştı

Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli olarak tasarlanan TEI-TJ300 Turbojet motorunun ilk prototip çalıştırma töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Haziran 2020’de gerçekleştirilmişti.

Varank, şimdi de TEI-TJ300’ün kırdığı rekoru sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, TEI-TJ300’ün rekor kıran testinin videosu da yer aldı.

TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk Orta Menzilli Füze Motoru TEI-TJ300, 240mm çap ile 1342N itki kuvvetine ulaşarak sınıfında dünya rekoru kırdı.



TEI-TJ300; hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uygulanabilecek.



Tebrikler @TEI_TUSAS

#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/kvzSb2bfUI — Mustafa Varank (@varank) April 16, 2021

Milli olarak tasarlandı

TEI-TJ300 Hava Solumalı Jet Motoru Projesi, Eylül 2017’de TÜBİTAK desteği ile TEI ve Roketsan arasında imzalanan protokol ile başladı. Tamamen milli olarak tasarlanıp geliştirilen ve imal edilen turbojet motorun ilk prototip testi 2020 yılında başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Füze sistemlerine uyarlanılabilmesi için 240 mm kısıtlı çapta, sınıfında bu itki gücünü üretebilen dünyadaki ilk motor olan TEI-TJ300, 5000 ft irtifada ses hızının yüzde 90’ına varan yüksek hızlarda çalışabiliyor.

Rüzgar etkisiyle başlama

TEI-TJ300 motoru, herhangi bir başlatıcı sisteme (marş motoru) ihtiyaç olmadan rüzgar etkisi (windmilling) ile başlayabilme özelliğine sahip. Bu özellik, platformun hem hava, hem deniz, hem de kara savunma sistemlerine uygulanmasını mümkün kılıyor.

Testleri sürüyor

TEI-TJ300 turbojet motorunun geliştirme ve kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim süreci başlayacak.

