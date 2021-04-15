Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le birlikte tek çatı altında balistik seramik zırh üretimi yapan 3 ülkeden biri.

O üretimi Türkiye'de yapan tek firma Ankara'daki tesisin kapılarını TRT Haber'e açtı.

Güvenlik güçleri koruyan seramik balistik plakalara giden ilk adım bor hammaddesinden üretilen bor karbür tozuyla atılıyor.

125 milyon dolarlık yatırım ve Ar-Ge sürecinin ardından, özel bir karışım haline getirilen toz yüksek basınç altında şekillendiriliyor.

Yüksek basınç altında sıkıştırılan toz kalıplar, devasa fırınlara getirilerek 2 bin 300 derecede 48 saat pişirilerek seramik zırh plakalar oluşturuluyor.

Hafif ama dayanıklı bir çözüm

Bor karbür, hem sert hem de düşük yoğunluğa sahip olduğu için hafif ama dayanıklı bir çözüm sunuyor.

3 ana platformda ileri zırh çözümleri ürettiklerini söyleyen Nurol Teknoloji Üretim Direktörü Mehmet Emin Akar, "Personel zırh çözümleri, araç kara, hava ve deniz platform çözümleri ve yapısal zırh çözümleri alanında hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin ilk milli gemisi olan MİLGEM'de de bizim çözümlerimiz kullanılmaktadır." dedi.

Atışlı testler de yapılıyor

Kompozit malzeme ile birleştirilip tamamlanan balistik zırhlar tek tek kalite kontrolden geçiriliyor. Ürünün mükemmelleştirilmesi için atışlı testler de yapılıyor.

Akar, kendi çözümleri ve üretimlerini yaptıkları için bu anlamda herhangi bir ambargoya veya kısıtlamaya maruz kalmadan üretimlerini gerçekleştirebildiklerini ifade etti.

Üretilen zırhlar, Almanya, İtalya, Polonya ve Azerbaycan dahil 10'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Kamera: Ümit Kumcuoğlu