Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, Sumak Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi'ni hazırladıklarını duyurdu.

"Bereket getirmesini diliyorum"

Bakan Pakdemirli, mesajında şunları söyledi:

"Sumak bitkisini yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara yol göstermesi amacıyla bir rehber hazırladık. Tüm yatırımcılarımıza bereket getirmesini diliyorum."

Paylaşımda, söz konusu rehberin erişilebileceği linke de yer verildi.