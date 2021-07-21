Bakan Pakdemirli: Sumak Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi'ni hazırladık
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sumak bitkisini yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara yol göstermesi amacıyla "Sumak Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi"ni hazırladıklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, Sumak Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi'ni hazırladıklarını duyurdu.
"Bereket getirmesini diliyorum"
Bakan Pakdemirli, mesajında şunları söyledi:
"Sumak bitkisini yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara yol göstermesi amacıyla bir rehber hazırladık. Tüm yatırımcılarımıza bereket getirmesini diliyorum."
Paylaşımda, söz konusu rehberin erişilebileceği linke de yer verildi.
Sumak bitkisini yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara yol göstermesi amacıyla bir rehber hazırladık.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 21, 2021
Tüm yatırımcılarımıza bereket getirmesini diliyorum.#TarımınGeleceği #GeleceğinTarımı https://t.co/gQTX2Gm4q8
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